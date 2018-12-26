57-летняя женщина погибла при столкновении машин под Богородском

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-26T11:36:16+03:00

Водитель «Митцубиси» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

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Во вторник, 25 декабря 2018 года, в Богородском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь одного человека. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия произошла около восьми часов утра.

По информации, водитель «Митцубиси» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где влетел в «вазовскую» легковушку. Это случилось на 425 километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород.

В результате женщина 1961 года рождения скончалась на месте происшествия от ранений. Мужчина 1987 года рождения получил черепно-мозговую и сочетанную травму. Его госпитализировали в больницу. Также пострадал молодой человек 1995 года рождения. У него зафиксированы множественные ушибы головы и конечностей. Он был отпущен после осмотра врачом.