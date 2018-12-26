Нижегородец, устроивший стрельбу по посетителям кафе, предстал перед судом

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-26T10:59:27+03:00

Его приговорили к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 55-летний местный житель предстал перед судом. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

Трагедия случилась 9 сентября 2017 года в одном из кафе. Подсудимый, который пришел в заведение с собакой, поссорился с посетителями. Произошла драка. После этого мужчина принес из дома ружье и выстрелил по обидчикам, после чего скрылся с места преступления.

57-летний пострадавший скончался от полученных ранений, а второй мужчина смог укрыться. Нижегородец не признал свою вину, в ходе обыска в его доме было обнаружено и изъято ружье.

Суд приговорил его к наказанию в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.