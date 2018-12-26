Движение по Грузинской улице ограничено с 26 декабря

СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-26T10:13:46+03:00

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Начиная со среды, 26 декабря 2018 года, на улице Грузинская в Нижнем Новгороде ограничено движение транспорта. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

Причиной изменений стал ремонт фасада Архиерейского подворья святого Кирилла и Мефодия.

Теперь проезжая часть сужена, а также появился знак, ограничивающий скорость движения до 40 километров в час. Ограничения продлятся до 1 декабря 2019 года.

Напомним, с 1 января 2019 года будут запрещены остановки и стоянки сразу на шести улицах. Изменения будут действовать с 21:00 до 6:00 в течение зимнее время. По пятницам - на улице Трудовая, по четвергам - на Донецкой, по вторникам - по обеим сторонам улиц Ковалихинская и Ульянова (от Провиантской до Трудовой), по средам - от Большой Покровской до Ильинской, а по понедельникам - на нечетной стороне Звездинки от улицы Алексеевской и до площади Горького.