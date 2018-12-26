39-летний мужчина погиб на пожаре в трехэтажном доме под Выксой

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-26T09:50:12+03:00

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Во вторник, 25 декабря 2018 года, в городском округе Выкса загорелся трехэтажный многоквартирный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, трагедия произошла около четырех часов утра в селе Новодмитриевка.

Когда пожарные приехали на место происшествия, то обнаружили, что в одной из квартир горят постельные принадлежности. Огонь был потушен на площади два квадратных метра.

В комнате было найдено тело мужчины 1979 года рождения. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники.

Причиной случившегося стала неосторожность при курении погибшего мужчины.

Ранее сообщалось, что по этой же причине в минувшее воскресенье, 23 декабря 2018 года, под Шахуньей загорелся двухквартирный жилой дом. На месте трагедии было обнаружено тело 33-летнего мужчины.