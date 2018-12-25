2018-12-25T22:58:03+03:00
Общество

К 2026 году в Нижегородской области планируется расселить 960 многоквартирных домов

Региональное правительство разработало меры поддержки для застройщиков, помогающим дольщикам
Василий КРОТОВ
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Нижегородское правительство разработало меры поддержки для компаний-застройщиков, которые возьмутся за решение проблем обманутых дольщиков. Об этом 25 декабря на представлении утвержденной Стратегии развития Нижегородской области рассказал глава региона Глеб Никитин.

- Мы создаем особые условия для компаний, которые возьмутся решать проблему обманутых дольщиков. Таким компаниям могут быть предоставлены без торгов земельные участки. Во-вторых, достройщики проблемных домов будут платить за аренду участков, находящихся в собственности области, только один рубль в год, - рассказал Глеб Никитин. - Не менее острой жилищной проблемой для нижегородцев является аварийный фонд. И мы намерены к 2026 году расселить 960 аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, полностью решив эту проблему.

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