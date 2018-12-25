2018-12-25T18:33:44+03:00
Общество

Глеб Никитин: «К 2035 доля современных технологий на предприятиях должна составить не менее 55%»

По словам губернатора, Нижегородская область уже входит в пятерку лидеров по уровню развития науки и технологий
Василий КРОТОВ
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По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Уровень технологического развития позволил области присоединиться к общемировому тренду кластеризации экономики. Об этом глава региона сообщил на торжественной церемонии представления утвержденной Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

- К 2035 году доля современных технологий на предприятиях области должна составить не менее 55%, - заявил Глеб Никитин. - И для этого у нас есть все основания, ведь Нижегородская область входит в пятерку лидеров России по уровню развития науки и технологий.

Кстати, сейчас научными исследованиями и разработками в Нижегородской области занимаются более 90 организаций. В 2018 году 16 проектов от Нижегородской области получили финансирование на выполнение научных разработок в сфере промышленности в объеме 2,46 миллиарда рублей.

- Важным прорывом в отрасли станет создание в Нижегородской области Научно-образовательного центра, - полагает Глеб Никитин. - Уверен, что все предприятия области заинтересованы в его исследовательской и образовательной базе.

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