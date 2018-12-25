2018-12-25T18:24:26+03:00
Экономика

Правительство Нижегородской области планирует перейти от поддержки предпринимательства к его развитию

Такую стратегическую задачу озвучил Глеб Никитин в ходе представления утвержденной Стратегии развития региона
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стратегической задачей для регионального правительства является переход от поддержки предпринимательства к его развитию. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил на торжественном приеме по случаю представления утвержденной Стратегии развития региона.

- Мы видим, что спрос на микрозаймы и гарантии для малого и среднего и бизнеса превышает предложение в разы, и готовы в ближайшие годы провести докапитализацию специализированного государственного Агентства на 700 млн рублей по гарантиям и 800 млн рублей по микрозаймам, - сообщил Глеб Никитин. – Кроме того, в рамках нацпроектов Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей на инструменты развития бизнеса.

По словам главы региона, в ближайшие годы планируется увеличить долю малого и среднего предпринимательства в ВРП до 50%.

- Нагрузка на бизнес должна быть сбалансированной, - считает Глеб Никитин. - По итогам первого полугодия 2018 года мы уже сократили количество проверок в рамках регионального надзора на 22%, а по отдельным видам контроля на 30% и более.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «К 2035 доля современных технологий на предприятиях должна составить не менее 55%»
Министр экологии Нижегородской области будет назначен в ближайшие дни
Глеб Никитин: «Доля обезвреженных и использованных отходов должна достигнуть в общем объеме 80%»
Глеб Никитин: «Мы приложим все усилия, чтобы увеличить ежегодный объем инвестиций в пять раз»
100 объектов культурного наследия были отремонтированы в Нижегородской области в 2018 году
86 учреждений культуры будут отремонтированы в Нижегородской области
В Нижегородской области построят детсады на 6 тысяч мест и школы на 12 тысяч мест
Глеб Никитин: «Меры поддержки позволят увеличить рождаемость в 1,2 раза»
Две операции по пересадке сердца проведут в Нижегородской области в рамках реализации Стратегии
Глеб Никитин: «Приоритетным направлением станет рост реальной зарплаты нижегородцев»
Глеб Никитин: «Стратегия развития станет основополагающим документом для Нижегородской области на ближайшие 17 лет»
Жительница Заволжья отправится в тюрьму за убийство соседа по общежитию
Глеб Никитин: «Мы не будем прощать равнодушие чиновникам»
Новая школа на 150 мест откроется во Фролищах 26 декабря
Суд приостановил работу нижегородского хлебзавода из-за антисанитарии
Нижегородцы отправили более 14 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Две станции снеготаяния появятся в Нижнем Новгороде к концу 2019 года
Сергей Кириенко отметил важность открытых кадровых конкурсов в регионах России
В Нижнем Новгороде пройдет научно-практическая конференция на тему «Инновации в образовании: цифровая трансформация»
По Нижнему Новгороду начал курсировать научный трамвай
Около 30 тысяч человек посетили развлекательную площадку рядом со стадионом «Нижний Новгород»
Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении автомобилей в Пильнинском районе