Правительство Нижегородской области планирует перейти от поддержки предпринимательства к его развитию

СЕГОДНЯ 18:24 2018-12-25T18:24:26+03:00

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Стратегической задачей для регионального правительства является переход от поддержки предпринимательства к его развитию. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил на торжественном приеме по случаю представления утвержденной Стратегии развития региона.

- Мы видим, что спрос на микрозаймы и гарантии для малого и среднего и бизнеса превышает предложение в разы, и готовы в ближайшие годы провести докапитализацию специализированного государственного Агентства на 700 млн рублей по гарантиям и 800 млн рублей по микрозаймам, - сообщил Глеб Никитин. – Кроме того, в рамках нацпроектов Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей на инструменты развития бизнеса.

По словам главы региона, в ближайшие годы планируется увеличить долю малого и среднего предпринимательства в ВРП до 50%.

- Нагрузка на бизнес должна быть сбалансированной, - считает Глеб Никитин. - По итогам первого полугодия 2018 года мы уже сократили количество проверок в рамках регионального надзора на 22%, а по отдельным видам контроля на 30% и более.