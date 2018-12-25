Министр экологии Нижегородской области будет назначен в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 18:24 2018-12-25T18:24:12+03:00

На эту должность претендуют четыре кандидата

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин планирует назначить министра экологии и природных ресурсов до конца уходящего года. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.

Заявление было сделано в ходе мероприятия по представлению Стратегии социально-экономического развития региона, которое прошло на Нижегородской ярмарке 25 декабря.

По словам Глеба Никитина, при помощи программы «Команда правительства» уже сформирован резерв управленческих кадров, а также произошли назначения на различные позиции. Например, недавно был выбран министр культуры.

- «Команда Правительства» – это новый работающий «социальный лифт». Наш опыт позитивно оценен Администрацией Президента Российской Федерации, и готовится к распространению на другие регионы, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, 5 декабря эксперты выбрали четырех кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Десять кандидатов – Денис Егоров, Алексaндр Ковальчук, Сергей Ромaнов и Наталья Мочалина. Задачи кандидатам нижегородцы могли оставлять на портале «Команда правительства».