Министр экологии Нижегородской области будет назначен в ближайшие дни
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин планирует назначить министра экологии и природных ресурсов до конца уходящего года. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.
Заявление было сделано в ходе мероприятия по представлению Стратегии социально-экономического развития региона, которое прошло на Нижегородской ярмарке 25 декабря.
По словам Глеба Никитина, при помощи программы «Команда правительства» уже сформирован резерв управленческих кадров, а также произошли назначения на различные позиции. Например, недавно был выбран министр культуры.
- «Команда Правительства» – это новый работающий «социальный лифт». Наш опыт позитивно оценен Администрацией Президента Российской Федерации, и готовится к распространению на другие регионы, - подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, 5 декабря эксперты выбрали четырех кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Десять кандидатов – Денис Егоров, Алексaндр Ковальчук, Сергей Ромaнов и Наталья Мочалина. Задачи кандидатам нижегородцы могли оставлять на портале «Команда правительства».