2018-12-25T18:20:56+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Доля обезвреженных и использованных отходов должна достигнуть в общем объеме 80%»

Глава региона напомнил, что в 2019 году заработают региональные операторы по работе с твердыми коммунальными отходами
Юлия ДАНЧЕНКО
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Ситуация с мусором в нижегородской области очень тяжелая: много незаконных свалок, не хватает мусороперерабатывающих заводов. Но уже со следующего года, когда начнут действовать региональные операторы по работе с ТКО, ситуация должна измениться. В ходе торжественного приема по случаю представления Стратегии социально-экономического развития на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что доля обезвреженных и использованных отходов должна достигнуть в Нижегородской области в общем объеме 80 процентов.

Напомнил Глеб Никитин и об объектах накопленного экологического ущерба «Черная дыра», «Белое море» и Игумновская свалка. Все это, как считает Глеб Никитин, результат халатного отношения к природе и кошмар, который много лет отравляет жизнь нижегородцев.

- В 2018 году мы решили все проблемы, которые препятствовали реализации проекта рекультивации в Дзержинске и рассчитываем, что он будет выполнен в срок – сказал губернатор.

Кроме того, Нижегородская область получила федеральную поддержку на оздоровление Волги в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология». Региону планируется выделить 18 миллиардов рублей.

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