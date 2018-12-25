Глеб Никитин: «Мы приложим все усилия, чтобы увеличить ежегодный объем инвестиций в пять раз»

СЕГОДНЯ 18:14 2018-12-25T18:14:16+03:00

При этом в регионе планируется развивать и уже существующие предприятия

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Региональное правительство планирует приложить все усилия, чтобы увеличить ежегодный объем инвестиций в основной капитал более чем в пять раз. Об этом в ходе торжественного приема по случая представления утвержденной стратегии сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Что касается малого и среднего бизнеса, то он в области представлен почти 131 тысячей субъектов и 481 тысячей занятых. Это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе и России. И мы намерены существенно увеличить это число, - уверен Глеб Никитин. – Сделать это планируется за счет получения необходимых компетенций и стартовых условий всеми гражданами – как в городе, так и в сельской местности.

Кстати, созданная в этом году Корпорация развития Нижегородской области уже сопровождает больше 55 инвестпроектов на общую сумму порядка 100 миллиардов рублей.

- Для увеличения числа таких проектов мы создаем зоны с особыми условиями для бизнеса, - напомнил губернатор Глеб Никитин. - Также мы готовим целый ряд мер по снятию инфраструктурных и тарифных ограничений.