100 объектов культурного наследия были отремонтированы в Нижегородской области в 2018 году

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-25T18:10:25+03:00

Еще 50 были добавлены в реестр

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В уходящем году в Нижегородской области были отреставрированы 100 объектов культурного наследия. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее заявление сделал губернатор Глеб Никитин в ходе торжественного мероприятия по представлению Стратегии социально-экономического развития на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2018 года.

Кроме этих ста объектов еще 50 были добавлены в реестр. По словам Глеба Никитина, это рекорд для Нижегородской области.

Глава региона добавил, что в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу были сделаны более 600 фасадов домов.

- Нам нужно запустить комплексный процесс редевелопмента центра города. Мы уже добились признания необходимости поддержки такой работы на уровне правительства страны, и мероприятия по восстановлению исторических частей городов попали в национальный проект «Жилье и городская среда», - сказал Глеб Никитин.

Он также назвал 2018 год началом «новой эпохи для туризма в нашей области». За последние 12 месяцев в регионе побывали более 2,8 миллиона человек.

Глеб Никитин добавил, что в строительство отелей и гостиниц были вложены около пяти миллиардов рублей.

Также губернатор рассказал, что в рамках реализации стратегии развития Нижегородской области до 2035 года в регионе планируется провести капремонт 86 учреждений культуры.