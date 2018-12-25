2018-12-25T18:10:25+03:00
Общество

100 объектов культурного наследия были отремонтированы в Нижегородской области в 2018 году

Еще 50 были добавлены в реестр
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В уходящем году в Нижегородской области были отреставрированы 100 объектов культурного наследия. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее заявление сделал губернатор Глеб Никитин в ходе торжественного мероприятия по представлению Стратегии социально-экономического развития на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2018 года.

Кроме этих ста объектов еще 50 были добавлены в реестр. По словам Глеба Никитина, это рекорд для Нижегородской области.

Глава региона добавил, что в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу были сделаны более 600 фасадов домов.

- Нам нужно запустить комплексный процесс редевелопмента центра города. Мы уже добились признания необходимости поддержки такой работы на уровне правительства страны, и мероприятия по восстановлению исторических частей городов попали в национальный проект «Жилье и городская среда», - сказал Глеб Никитин.

Он также назвал 2018 год началом «новой эпохи для туризма в нашей области». За последние 12 месяцев в регионе побывали более 2,8 миллиона человек.

Глеб Никитин добавил, что в строительство отелей и гостиниц были вложены около пяти миллиардов рублей.

Также губернатор рассказал, что в рамках реализации стратегии развития Нижегородской области до 2035 года в регионе планируется провести капремонт 86 учреждений культуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «К 2035 доля современных технологий на предприятиях должна составить не менее 55%»
Правительство Нижегородской области планирует перейти от поддержки предпринимательства к его развитию
Министр экологии Нижегородской области будет назначен в ближайшие дни
Глеб Никитин: «Доля обезвреженных и использованных отходов должна достигнуть в общем объеме 80%»
Глеб Никитин: «Мы приложим все усилия, чтобы увеличить ежегодный объем инвестиций в пять раз»
86 учреждений культуры будут отремонтированы в Нижегородской области
В Нижегородской области построят детсады на 6 тысяч мест и школы на 12 тысяч мест
Глеб Никитин: «Меры поддержки позволят увеличить рождаемость в 1,2 раза»
Две операции по пересадке сердца проведут в Нижегородской области в рамках реализации Стратегии
Глеб Никитин: «Приоритетным направлением станет рост реальной зарплаты нижегородцев»
Глеб Никитин: «Стратегия развития станет основополагающим документом для Нижегородской области на ближайшие 17 лет»
Жительница Заволжья отправится в тюрьму за убийство соседа по общежитию
Глеб Никитин: «Мы не будем прощать равнодушие чиновникам»
Новая школа на 150 мест откроется во Фролищах 26 декабря
Суд приостановил работу нижегородского хлебзавода из-за антисанитарии
Нижегородцы отправили более 14 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Две станции снеготаяния появятся в Нижнем Новгороде к концу 2019 года
Сергей Кириенко отметил важность открытых кадровых конкурсов в регионах России
В Нижнем Новгороде пройдет научно-практическая конференция на тему «Инновации в образовании: цифровая трансформация»
По Нижнему Новгороду начал курсировать научный трамвай
Около 30 тысяч человек посетили развлекательную площадку рядом со стадионом «Нижний Новгород»
Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении автомобилей в Пильнинском районе