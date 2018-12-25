В Нижегородской области построят детсады на 6 тысяч мест и школы на 12 тысяч мест

СЕГОДНЯ 17:37 2018-12-25T17:37:51+03:00

Все это станет частью реализации Стратегии развития региона до 2035 года

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В рамках реализации первых этапов Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года в регионе планируется построить сразу несколько крупных детских садов и школ. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил на церемонии представления утвержденного документа.

- В этом году мы построили два новых детских сада. На первых этапах реализации Стратегии предусмотрено строительство новых садов на 6 тысяч мест, и школ общей численностью на 12 тысяч мест, - рассказал Глеб Никитин. - Мы провели большую совместную общественную работу при разработке и утверждению Стратегии.

Строительство новых детских садов и школ предусмотрено в рамках реализации второго флагманского проекта Стратегии. Кроме того, Нижегородская область стала одним из лидеров порезультатам отбора на предоставление в 2019-м году субсидии в рамках национального проекта «Образование».