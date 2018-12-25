2018-12-25T18:46:29+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Меры поддержки позволят увеличить рождаемость в 1,2 раза»

Только за 2018 год количество многодетных семей в Нижегородской области увеличилось на 8%
Василий КРОТОВ
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Губернатор Нижегородской области поставил перед региональным правительством задачу внедрить такие инструменты поддержки, которые позволят увеличить рождаемость в 1,2 раза. Об этом глава региона заявил на церемонии, посвященной представлению утвержденной Стратегии развития региона.

- 20 декабря мы приняли закон о поддержке многодетных семей в части предоставления земельных участков в собственность сразу, без предварительных договоров аренды. Это позволит многодетным семьям намного быстрее строиться на своей земле, - уверен Глеб Никитин. - Только за 2018 год количество многодетных семей в регионе увеличилось на 8%, и мы рассчитываем на продолжение роста! Наша задача – внедрить такие инструменты поддержки, которые позволят увеличить рождаемость в 1,2 раза.

Напомним, формирование мер поддержки института семьи и семейных ценностей станут частью второго флагманского проекта Стратеги развития Нижегородской области до 2035 года.

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