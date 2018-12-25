2018-12-25T17:17:45+03:00
Общество

Две операции по пересадке сердца проведут в Нижегородской области в рамках реализации Стратегии

Оказание медицинской помощи вошло во флагманский проект «Благоприятные условия для жизни и семьи»
Василий КРОТОВ
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В Нижегородской области в этом году впервые была проведена операция по пересадке сердца. В 2019 году планируется провести еще две такие операции - и все это в рамках реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе торжественной церемонии по представлению утвержденного документа.

- Я хочу выразить свое восхищение участникам уникального события – в 2018 году в Нижегородской области впервые была проведена операция по пересадке сердца! На 2019 год запланировано еще две подобных операции, - заявил Глеб Никитин. - Также в рамках реализации Стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в ближайшие годы в области будет создан региональный онкологический кластер ядерной медицины.

Напомним, операция по пересадке сердца 64-летнему пациенту от 22-летнего донора была проведена в Нижегородском областном кардиоцентре. Операцию проводил кардиохирург, кандидат медицинских наук Михаил Рязанов, для которого эта операция стала первой подобной в профессиональной биографии. Ранее подобные операции проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и других городах.

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