Глеб Никитин: «Приоритетным направлением станет рост реальной зарплаты нижегородцев»

СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-25T17:06:42+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал в качестве одного из приоритетных направлений развития региона рост реальной заработной платы нижегородцев. Об этом глава региона сообщил на торжественной церемонии по представлению Стратегии развития Нижегородской области.

- К сожалению, 11% нижегородцев все еще имеют доход ниже прожиточного минимума, - сообщил Глеб Никитин. - Мы планируем сократить этот показатель более чем вдвое! Наш первый большой шаг в этом направлении - участие в качестве пилотного региона в федеральном проекте по снижению бедности.

К слову, положительная динамика заметна уже сейчас. В 2017 году рост реальной заработной платы составлял 2,6%, а по итогам девяти месяцев этого года – 4,2%.

Одновременно с этим правительство и дальше будет формировать меры адресной помощи нижегородцам.

- В 2018 году нижегородцы, достигшие возраста 80 лет, начали получать компенсацию в размере до 100% от размера оплаты за капремонт, - напомнил Глеб Никитин. - В этом году было выделено почти 20 миллиардов рублей на меры социальной поддержки. Это на 1,3 миллиарда рублей больше, чем в 2017 году. А в следующем году мы увеличим эту цифру еще на 1,7 миллиарда рублей.