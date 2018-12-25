2018-12-25T16:56:28+03:00
Политика

Глеб Никитин: «Стратегия развития станет основополагающим документом для Нижегородской области на ближайшие 17 лет»

В ее основе лежат три важных приоритета – развитие человека, экономическое развитие и пространственное развитие
Василий КРОТОВ
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Главной ценностью стратегии развития Нижегородской области станет человек и его развитие. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил на торжественной церемонии представления Стратегии.

- Стратегия – это основополагающий документ региона на следующие 17 лет, - заявил Глеб Никитин. - В ее основе лежат три взаимосвязанных приоритета: развитие человека, предполагающее реализацию личностного человеческого потенциала; экономическое развитие, которое обеспечит человеку высокий уровень жизни и пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания.

К слову, Стратегия развития региона содержит в себе девять флагманских проектов, которые затрагивают все сферы жизни. Среди них: «Забота о благополучии каждого», «Благоприятные условия для жизни и семьи», «Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан», «Лучшие условия для компаний», «Внутренняя эффективность компаний в экономике», «Развитие рынков сбыта», «Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике», «Эффективная работа правительства» и «Комфортно жить везде».

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