Жительница Заволжья отправится в тюрьму за убийство соседа по общежитию
Суд вынес приговор в отношении 41-летней жительницы Заволжья (Городецкий район). Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство» уголовного кодекса Российской Федерации.
По информации, трагедия случилась 22 апреля 2018 года в одной из комнат общежития на улице Привокзальная. Между женщиной и ее соседом произошла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла ему ножевое ранение в грудь. От полученных травм 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Вину в совершенном преступлении женщина признала. Она рассказала следователям, что ссора произошла из-за того, что сосед приревновал ее к своему родственнику.
Суд приговорил ее к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.