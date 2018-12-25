Жительница Заволжья отправится в тюрьму за убийство соседа по общежитию

СЕГОДНЯ 16:51 2018-12-25T16:52:13+03:00

Ссора произошла из-за того, что он приревновал ее к своему родственнику

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Суд вынес приговор в отношении 41-летней жительницы Заволжья (Городецкий район). Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство» уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации, трагедия случилась 22 апреля 2018 года в одной из комнат общежития на улице Привокзальная. Между женщиной и ее соседом произошла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла ему ножевое ранение в грудь. От полученных травм 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении женщина признала. Она рассказала следователям, что ссора произошла из-за того, что сосед приревновал ее к своему родственнику.

Суд приговорил ее к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.