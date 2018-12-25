Глеб Никитин: «Мы не будем прощать равнодушие чиновникам»

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-25T16:41:24+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал бороться с равнодушием и цинизмом чиновников. Об этом он заявил на торжественной церемонии, посвященной представлению утвержденной Стратегии развития региона.

- Равнодушие, черствость, цинизм – это то, что мы не будем прощать. Мы обязаны всегда откликаться на запросы и чаяния людей, на их призывы о помощи, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Только так мы построим по-настоящему справедливое общество, основанное на принципах равенства, уважения, законности и свободы.

По словам губернатора, главным мерилом работы органов власти должен стать человек и качество его жизни.

- У меня сформировался коллективный образ нижегородца, - поделился Глеб Никитин. - Нижегородец – это человек с чувством собственного достоинства, терпеливый, но требовательный. Не приемлет обмана и несправедливости.