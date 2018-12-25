2018-12-25T16:30:08+03:00
Общество

Новая школа на 150 мест откроется во Фролищах 26 декабря

На строительство здания были потрачены более 192 миллионов рублей
Юлия ИСАЕВА
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В среду, 26 декабря 2018 года, в поселке Фролищи Володарского района откроется новая школа на 150 мест. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на строительство здания были потрачены более 192 миллионов рублей.

Начало открытия – в 9:00. В нем примет участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел встречу с жителями Автозаводского района 5 декабря 2018 года. В ходе мероприятия он заявил, что в следующем году в городе планируется ремонт порядка 10 школ.

- Был вопрос, связанный с тем, когда будут проведены ремонты в учебных заведениях. В следующем году мы начнем большую программу по капремонту школ, - пояснил мэр.

По его словам, такое количество школ одновременно еще никогда не ремонтировалось.

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