Суд приостановил работу нижегородского хлебзавода из-за антисанитарии

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-25T16:04:27+03:00

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Нижегородский суд приостановил деятельность хлебзавода «Колос 3» из-за нарушения нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, выяснилось, что производственные помещения не соответствуют требованиям санитарных правил: отслаивается краска, имеются дефекты плиточного покрытия стен, раковины проржавели, а на полу есть выбоины. Кроме того, в моечной плохо убираются. В производственных помещениях обнаружено большое количество тараканов.

14 декабря 2018 года Автозаводским районным судом завод «Колос 3» был признан виновным в совершении административного правонарушения. Его деятельность прекращена на 45 суток.

Ранее сообщалось, что суд Нижнего Новгорода приостановил деятельность кафе «Перекус» в Автозаводском районе. Такое решение было принято также из-за нарушения организацией санитарно-эпидемиологических требований.