Нижегородцы отправили более 14 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-25T15:27:52+03:00

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В информационную систему «Наш Нижний» уже поступили более 14 тысяч заявок от жителей города. Такие данные на 25 декабря 2018 года назвала единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации, к системе подключились уже более 100 домоуправляющих компаний. Они отработали чуть больше 12,5 тысяч заявок, что составляет 88% от общего количества.

Самыми активными оказались жители Ленинского, Канавинского и Приокского районов.

Напомним, воспользоваться системой «Наш Нижний» может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

Также, по словам Владимира Панова, в информационной системе «Наш Нижний» появится раздел «Аварии».