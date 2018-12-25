2018-12-25T15:27:52+03:00
Общество

Нижегородцы отправили более 14 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»

88% из них ужк отработаны
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В информационную систему «Наш Нижний» уже поступили более 14 тысяч заявок от жителей города. Такие данные на 25 декабря 2018 года назвала единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации, к системе подключились уже более 100 домоуправляющих компаний. Они отработали чуть больше 12,5 тысяч заявок, что составляет 88% от общего количества.

Самыми активными оказались жители Ленинского, Канавинского и Приокского районов.

Напомним, воспользоваться системой «Наш Нижний» может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

Также, по словам Владимира Панова, в информационной системе «Наш Нижний» появится раздел «Аварии».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «К 2035 доля современных технологий на предприятиях должна составить не менее 55%»
Правительство Нижегородской области планирует перейти от поддержки предпринимательства к его развитию
Министр экологии Нижегородской области будет назначен в ближайшие дни
Глеб Никитин: «Доля обезвреженных и использованных отходов должна достигнуть в общем объеме 80%»
Глеб Никитин: «Мы приложим все усилия, чтобы увеличить ежегодный объем инвестиций в пять раз»
100 объектов культурного наследия были отремонтированы в Нижегородской области в 2018 году
86 учреждений культуры будут отремонтированы в Нижегородской области
В Нижегородской области построят детсады на 6 тысяч мест и школы на 12 тысяч мест
Глеб Никитин: «Меры поддержки позволят увеличить рождаемость в 1,2 раза»
Две операции по пересадке сердца проведут в Нижегородской области в рамках реализации Стратегии
Глеб Никитин: «Приоритетным направлением станет рост реальной зарплаты нижегородцев»
Глеб Никитин: «Стратегия развития станет основополагающим документом для Нижегородской области на ближайшие 17 лет»
Жительница Заволжья отправится в тюрьму за убийство соседа по общежитию
Глеб Никитин: «Мы не будем прощать равнодушие чиновникам»
Новая школа на 150 мест откроется во Фролищах 26 декабря
Суд приостановил работу нижегородского хлебзавода из-за антисанитарии
Две станции снеготаяния появятся в Нижнем Новгороде к концу 2019 года
Сергей Кириенко отметил важность открытых кадровых конкурсов в регионах России
В Нижнем Новгороде пройдет научно-практическая конференция на тему «Инновации в образовании: цифровая трансформация»
По Нижнему Новгороду начал курсировать научный трамвай
Около 30 тысяч человек посетили развлекательную площадку рядом со стадионом «Нижний Новгород»
Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении автомобилей в Пильнинском районе