Две станции снеготаяния появятся в Нижнем Новгороде к концу 2019 года

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-25T15:10:32+03:00

Сейчас она есть только в Советском районе

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В двух районах Нижнего Новгорода будут построены станции снеготаяния. Как сообщает пресс-служба городской администрации, их возведут к концу следующего года.

Такое заявление сделал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, инспектируя работу единственной пока в городе станции снеготаяния в Советском районе, которая была построена три года назад.

- Эта станция может принимать до полутора тысячи кубов снега в сутки, в принципе, ее на Советский район хватает. Самое правильное, системное решение - построить по одной станции в каждом районе. Сейчас мы проработали две площадки в Нижегородском и Приокском районах, где до конца 2019 года построим две станции снеготаяния, - пояснил глава города.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,5-3 тысячи кубометров снега в сутки – перерабатывает станция снеготаяния в Советском районе

7 тысяч кубометров снега в сутки – станция в Нижегородском районе

3,5 тысячи кубометров снега в сутки – станция в Приокском районе