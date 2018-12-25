Две станции снеготаяния появятся в Нижнем Новгороде к концу 2019 года
В двух районах Нижнего Новгорода будут построены станции снеготаяния. Как сообщает пресс-служба городской администрации, их возведут к концу следующего года.
Такое заявление сделал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, инспектируя работу единственной пока в городе станции снеготаяния в Советском районе, которая была построена три года назад.
- Эта станция может принимать до полутора тысячи кубов снега в сутки, в принципе, ее на Советский район хватает. Самое правильное, системное решение - построить по одной станции в каждом районе. Сейчас мы проработали две площадки в Нижегородском и Приокском районах, где до конца 2019 года построим две станции снеготаяния, - пояснил глава города.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
2,5-3 тысячи кубометров снега в сутки – перерабатывает станция снеготаяния в Советском районе
7 тысяч кубометров снега в сутки – станция в Нижегородском районе
3,5 тысячи кубометров снега в сутки – станция в Приокском районе