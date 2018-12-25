Сергей Кириенко отметил важность открытых кадровых конкурсов в регионах России

СЕГОДНЯ 14:49 2018-12-25T15:21:04+03:00

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Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил важность открытых кадровых конкурсов в регионах. Заявление было сделано в ходе подведения итогов дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов.

По словам Кириенко, такие конкурсы проводятся уже в 20 областях России.

- Причем во многих случаях это не просто отбор в резерв, но и, как например, в Нижегородской области, в Новгороде, в целом ряде регионов, конкурсы проходят прямо на должности – заместителей губернатора, министров. Должности замещаются через открытую конкурсную процедуру и это очень важно и здорово, - пояснил замруководителя администрации президента.

Напомним, презентация программы «Команда правительства» состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.