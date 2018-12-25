В Нижнем Новгороде пройдет научно-практическая конференция на тему «Инновации в образовании: цифровая трансформация»
27 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде состоится научно-практическая конференция на тему «Инновации в образовании: цифровая трансформация». Как сообщают организаторы мероприятия, ее проведет Василий Козлов - доктор экономический наук, профессор «ИПТД» – филиала ГБОУ ВО «НГИЭУ».
В конференции примут участие представители министерств и ведомств Нижегородской области, научно-педагогические работники образовательных организаций, а также аспиранты, магистранты и студенты.
Начало мероприятия – в 10:00. Длиться оно будет два часа. Зарегистрироваться необходимо до начала.
Место проведения: Нижний Новгород, улица Горная, дом 13, аудитория 1209.
Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании Центра содействия инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства. Основная задача – сократить сроки выдачи различной разрешительной документации.