В Нижнем Новгороде пройдет научно-практическая конференция на тему «Инновации в образовании: цифровая трансформация»

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-25T14:17:14+03:00

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27 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде состоится научно-практическая конференция на тему «Инновации в образовании: цифровая трансформация». Как сообщают организаторы мероприятия, ее проведет Василий Козлов - доктор экономический наук, профессор «ИПТД» – филиала ГБОУ ВО «НГИЭУ».

В конференции примут участие представители министерств и ведомств Нижегородской области, научно-педагогические работники образовательных организаций, а также аспиранты, магистранты и студенты.

Начало мероприятия – в 10:00. Длиться оно будет два часа. Зарегистрироваться необходимо до начала.

Место проведения: Нижний Новгород, улица Горная, дом 13, аудитория 1209.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании Центра содействия инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства. Основная задача – сократить сроки выдачи различной разрешительной документации.