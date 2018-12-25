По Нижнему Новгороду начал курсировать научный трамвай

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-25T14:05:58+03:00

После объявления остановок звучат небольшие рассказы о научно-технических достижениях, которыми могут по праву гордиться нижегородцы

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Научный трамвай начал курсировать по «городскому кольцу» в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, проект приурочен к восьмилетию нижегородского Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ).

Прокатиться на уникальном трамвае может каждый. Внутри вагона можно почитать стикеры с занимательными фактами, а после объявления остановок звучат небольшие рассказы о научно-технических достижениях, которыми могут по праву гордиться нижегородцы.

Трамвай будет курсировать по маршруту №2 в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что 11 декабря новогодний трамвай вышел в свой первый рейс. Он тоже ходит по городскому кольцу. По информации, снаружи трамвай украшен новогодними гирляндами, а в салоне можно будет увидеть украшения в винтажном стиле. А водителем такого транспорта стал Дед Мороз!