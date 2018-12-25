2018-12-25T13:26:09+03:00
Общество

Около 30 тысяч человек посетили развлекательную площадку рядом со стадионом «Нижний Новгород»

Такие цифры были представлены после семидневной работы "Зимней сказки"
Юлия ИСАЕВА
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Около 30 тысяч нижегородцев побывали на развлекательной площадке «Зимняя сказка» рядом со стадионом, который был построен к Чемпионату мира. Такие цифры были представлены после семидневной работы площадки, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Очень радует, что стадион и территория вокруг него становится любимым местом отдыха нижегородцев и гостей города. Мы будем поддерживать этот интерес. В начале марта возобновятся матчи ФНЛ. В чаше стадиона вновь соберутся футбольные болельщики. Но это не означает, что территория вокруг арены снова будет пустовать. На смену катку мы готовим новые активности. Идей очень много, - рассказал замгубернатора Александр Югов.

Напомним, площадка открылась 15 декабря.

ВАЖНО

"Зимняя сказка" (вход №3) работает по будням с 15.00 до 22.00 и в выходные и праздничные дни с 11.00 до 23.00. При этом каток живет по своему расписанию. По будням с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 22.00, а по выходным и праздникам с 11.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 23.00.

Дети до 7 лет могут попасть на каток бесплатно. Для детей 7-14 лет стоимость входного билета на один сеанс (3 часа) - 50 рублей, для взрослых - 150 рублей по будням и 200 рублей по выходным. На катке доступен прокат коньков.

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