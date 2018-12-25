Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении автомобилей в Пильнинском районе

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-25T13:11:48+03:00

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В понедельник, 24 декабря 2018 года, в Пильнинском районе Нижегородской области столкнулись ВАЗ и ЗАС. Как сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, авария случилась в десять часов утра на девятом километре автодороги Пильна – Курмыш.

По информации, водитель «вазовской» легковушки не справился управлением, выехал на полосу встречного движения, где и протаранил ЗАС.

В результате пострадали оба водителя и пассажиры. Женщина 1988 года рождения была госпитализирована с места происшествия. Также были ранены две девочки семи и восьми лет. Они ехали на заднем сидении и были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что в тот же день в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное ДТП. 57-летний мужчина, который ехал в автомобиле марки «Чери», не справился с управлением. Иномарка вылетела за пределы проезжей части и въехала в земляной вал.