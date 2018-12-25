Водитель иномарки погиб, врезавшись в земляной вал в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-25T12:37:09+03:00

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В понедельник, 24 декабря 2018 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное ДТП. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, погиб водитель иномарки.

Авария случилась около шести часов утра на Восточном проезде. 57-летний мужчина, который ехал в автомобиле марки «Чери», не справился с управлением. Иномарка вылетела за пределы проезжей части и въехала в земляной вал.

Водитель скончался от полученных ранений на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 22 декабря, в Городецком районе под колесами иномарки погиб мужчина. Водитель автомобиля марки «Киа» сбил 56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости «зебры».