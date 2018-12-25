Нижегородский суд закрыл кафе «Перекус» из-за антисанитарии

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-25T12:15:01+03:00

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Суд Нижнего Новгорода приостановил деятельность кафе «Перекус». Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, такое решение было принято из-за нарушения организацией санитарно-эпидемиологических требований.

Кафе находится на улице Маковского в Автозаводском районе. Речь идет о следующих нарушениях: в шашлычной есть только одна моечная ванна, в которой и моются грязные овощи, и производственный инвентарь; ванны для мытья кухонного инвентаря отсутствуют. Также в кафе имеется только один туалет, предназначенный для сотрудников кафе; туалета для гостей нет.

19 декабря 2018 года Автозаводским районным судом владелец заведения был привлечен к административной ответственности. Кафе закрыто на 90 суток..

Постановление передано в районный отдел Федеральной службы судебных приставов.