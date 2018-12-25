СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-25T11:50:53+03:00

На ремонт помещений и закупку оборудования были потрачены более 1,6 миллиона рублей

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В Арзамасе появился интерактивный музей знаний и опыта для детей «Знаниум». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это произошло по инициативе жителей.

В экспозиции музея 22 объекта для изучения научных законов в игровой форме: магнитный мост, маятник Ньютона, рычаг Архимеда, плазменный шар, поющий фонтан.

На ремонт помещений и закупку оборудования были потрачены более 1,6 миллиона рублей. Эти деньги были собраны жителями, спонсорами и из регионального и местного бюджета.

Глава Арзамаса Александр Щелоков считает, что реализация этой инициативы местных жителей поможет развитию системы дополнительного образования города.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании Центра содействия инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства.