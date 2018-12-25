2018-12-25T11:50:53+03:00
Общество

В Арзамасе появился интерактивный музей знаний

На ремонт помещений и закупку оборудования были потрачены более 1,6 миллиона рублей
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Арзамасе появился интерактивный музей знаний и опыта для детей «Знаниум». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это произошло по инициативе жителей.

В экспозиции музея 22 объекта для изучения научных законов в игровой форме: магнитный мост, маятник Ньютона, рычаг Архимеда, плазменный шар, поющий фонтан.

На ремонт помещений и закупку оборудования были потрачены более 1,6 миллиона рублей. Эти деньги были собраны жителями, спонсорами и из регионального и местного бюджета.

Глава Арзамаса Александр Щелоков считает, что реализация этой инициативы местных жителей поможет развитию системы дополнительного образования города.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании Центра содействия инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородцы отправили более 14 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Две станции снеготаяния появятся в Нижнем Новгороде к концу 2019 года
Сергей Кириенко отметил важность открытых кадровых конкурсов в регионах России
В Нижнем Новгороде пройдет научно-практическая конференция на тему «Инновации в образовании: цифровая трансформация»
По Нижнему Новгороду начал курсировать научный трамвай
Около 30 тысяч человек посетили развлекательную площадку рядом со стадионом «Нижний Новгород»
Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении автомобилей в Пильнинском районе
Водитель иномарки погиб, врезавшись в земляной вал в Ленинском районе
Нижегородский суд закрыл кафе «Перекус» из-за антисанитарии
Расписание электрички Моховые Горы – Нижний Новгород изменится с 14 января
В Нижегородской области создадут Центр содействия строительству
МЧС: 25 декабря в Нижнем Новгороде ожидаются мокрый снег и гололед
«Торпедо» уступило ХК «Сочи» в матче КХЛ со счетом 2:5
Дом на Вятской будет сдан в эксплуатацию после решения вопроса с парковкой
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам
Бывший глава Сормовского района Валерий Моисеев станет депутатом гордумы
Благотворительный танцевально-музыкальный спектакль на льду «Новогодняя феерия» состоялся в Кстове
Более 700 нижегородцев посетили фестиваль абхазской культуры в Арзамасе
Анатолий Лесун: «Запуск электрички от Нижнего Новгорода до Кстова - это коммерчески непривлекательный проект»
Центр по подготовке специалистов для работы на ВСМ создадут в Нижнем Новгороде
Пропавшая в Нижнем Новгороде 58-летняя Людмила Тиханова найдена мертвой
Детский сад в Ближнем Борисове откроется 25 декабря
Замгубернатора поручил руководству «Торпедо» регулярно проводить встречи с родителями воспитанников СДЮШОР
Венские вафли появятся в нижегородских школах в начале 2019 года
Нижегородец, жестоко убивший свою подругу кирпичом, предстал перед судом
«Торпедо» на выезде сыграет с ХК «Сочи» 24 декабря