Расписание электрички Моховые Горы – Нижний Новгород изменится с 14 января
С 14 января 2019 года будет изменено расписание движения пригородного поезда № 6219 Моховые Горы – Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Таким образом, электричка будет останавливаться на новой остановке - на о.п. Военный Городок. Это делается в целях улучшения обслуживания пассажиров.
Теперь пригородный поезд будет отправляться в 18:38, остановочный пункт Спортивная - 18:41-18:42, остановочный пункт Военный Городок - 18:44-18:45, остановочный пункт Дружба - 18:49-18:50, Толоконцево - 18:54-19:02.
В Нижний Новгород он будет прибывать в 19:14.
Напомним, с 9 декабря в Нижегородской области изменился график движения электричек, а время в пути от Московского вокзала до проспекта Гагарина на городской электричке сократится на 10 минут, с 10 декабря АО "ВВППК" вводит дополнительные поезда.