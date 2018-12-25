Расписание электрички Моховые Горы – Нижний Новгород изменится с 14 января

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-25T11:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С 14 января 2019 года будет изменено расписание движения пригородного поезда № 6219 Моховые Горы – Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Таким образом, электричка будет останавливаться на новой остановке - на о.п. Военный Городок. Это делается в целях улучшения обслуживания пассажиров.

Теперь пригородный поезд будет отправляться в 18:38, остановочный пункт Спортивная - 18:41-18:42, остановочный пункт Военный Городок - 18:44-18:45, остановочный пункт Дружба - 18:49-18:50, Толоконцево - 18:54-19:02.

В Нижний Новгород он будет прибывать в 19:14.

Напомним, с 9 декабря в Нижегородской области изменился график движения электричек, а время в пути от Московского вокзала до проспекта Гагарина на городской электричке сократится на 10 минут, с 10 декабря АО "ВВППК" вводит дополнительные поезда.