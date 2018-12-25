2018-12-25T11:21:35+03:00
Общество

В Нижегородской области создадут Центр содействия строительству

Бизнесмены смогут обратиться туда, чтобы внести изменения в документы
Валерия ГРОМОВА
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании Центра содействия инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора, теперь в одном здании будут вместе работать представители органов исполнительной власти субъекта России, Россреестра, «Нижтехинвентаризации», а также ресурсоснабжающих организаций.

- Основная задача данного коллегиального совещательного органа – сократить сроки выдачи различной разрешительной документации в сфере строительства, - пояснил Глеб Никитин.

Бизнесмены смогут обратиться в Центр, чтобы внести изменения в документы.

Напомним, Автономная некоммерческая организация "Центр развития предпринимательства и инвестиций" появится в Нижнем Новгороде в начале 2019 года. По словам главы горадминистрации, это будет своего рода "внешний офис", в котором выслушают проблемы бизнесменов и проконсультируют по ним.

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