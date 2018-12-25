2018-12-25T10:48:45+03:00
Общество

МЧС: 25 декабря в Нижнем Новгороде ожидаются мокрый снег и гололед

При движении в автомобиле нужно соблюдать дистанцию и исключить резкие торможения
Юлия ИСАЕВА
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По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», с вечера 24 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде повысилась температура воздуха. Столбики термометра до сих пор показывают около -3 градусов.

Синоптики прогнозируют местами сильный, метель, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, а также ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее. Такая погода продержится в течение всего дня во вторник, 25 декабря.

МЧС предупреждает нижегородцев о возможном увеличении ЧС и обрушении слабоукрепленных конструкций.

В условиях гололеда необходимо принять меры для снижения вероятности получения травмы.

- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш, - рекомендуют в ведомстве.

Также нужно снизить скорость при движении в автомобиле, соблюдать дистанцию и исключить резкие торможения.

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