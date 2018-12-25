«Торпедо» уступило ХК «Сочи» в матче КХЛ со счетом 2:5

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-25T10:29:58+03:00

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Нижегородское «Торпедо» на выездном матче КХЛ уступило ХК «Сочи» со счетом 2:5. Встреча состоялась на территории соперника в понедельник, 24 декабря.

С первых же минут «Торпедо» осталось в меньшинстве. Но, несмотря на это, первая шайба была заброшена именно в ворота «Сочи». Через несколько минут хозяева льда сравняли счет, а еще через четыре минуты – ушли вперед. На перерыв команды расходились при счете 2:1 в пользу «Сочи».

Во второй двадцатиминутке хозяева снова забили гол, а вот нижегородцам этого не удалось. В третьем периоде «Торпедо» забросило вторую шайбу, а «Сочи» - еще две. Итоговый счет -5:2.

Следующий выездной матч «Торпедо» сыграет 26 декабря в 19:00. Соперником станет бартиславский «Слован».

Напомним, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.