«Торпедо» уступило ХК «Сочи» в матче КХЛ со счетом 2:5
Нижегородское «Торпедо» на выездном матче КХЛ уступило ХК «Сочи» со счетом 2:5. Встреча состоялась на территории соперника в понедельник, 24 декабря.
С первых же минут «Торпедо» осталось в меньшинстве. Но, несмотря на это, первая шайба была заброшена именно в ворота «Сочи». Через несколько минут хозяева льда сравняли счет, а еще через четыре минуты – ушли вперед. На перерыв команды расходились при счете 2:1 в пользу «Сочи».
Во второй двадцатиминутке хозяева снова забили гол, а вот нижегородцам этого не удалось. В третьем периоде «Торпедо» забросило вторую шайбу, а «Сочи» - еще две. Итоговый счет -5:2.
Следующий выездной матч «Торпедо» сыграет 26 декабря в 19:00. Соперником станет бартиславский «Слован».
Напомним, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.