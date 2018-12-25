2018-12-25T09:59:14+03:00
Общество

Дом на Вятской будет сдан в эксплуатацию после решения вопроса с парковкой

Само здание построено, но строительство многоуровневой парковки на 300 автомобилей до сих пор не началось
Юлия ИСАЕВА
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Новостройка на Вятской улице в Нижнем Новгороде будет введена в эксплуатацию после того, как решится вопрос с парковкой. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, застройщик должен был сделать это еще три года назад.

Сам дом построен, но строительство многоуровневой парковки на 300 автомобилей до сих пор не началось.

- В доме порядка 300 квартир, часть из них продана дольщикам, которые хотят, как можно скорее туда переехать. Но у дома отсутствует парковочное пространство. Там всего лишь 20-30 мест. Вместе с правительством региона мы проводим совместную работу для того, чтобы решить этот вопрос, - заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Власти и жители хотят, чтобы дом был введен в эксплуатацию в 2018 году, а парковку начали строить в 2019.

Ранее сообщалось, что минстрой России принял положительное решение о возможности смены застройщикa ЖК «Новинки Smart City», который возьмет на себя исполнение обязaтельств предыдущего застройщикa перед участникaми дoлевого строительствa.

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