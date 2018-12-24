2018-12-24T18:18:40+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам

По словам губернатора Нижегородской области, регион готов к реализации нацпроектов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся в понедельник, 24 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил по итогам заседания Глеб Никитин, Нижегородская область готова к реализации нацпроектов.

- Мы разработали 52 паспорта федеральных проектов, и все намеченные целевые показатели, основные мероприятия и объемы финансирования были рассмотрены и одобрены на Совете по стратегии развития и инвестициям Нижегородской области с привлечением экспертного сообщества, - отметил Глеб Никитин, добавив, что источники финансирования региональной составляющей нацпроектов уже определены.

Так, в консолидированный бюджет региона на 2019 год уже заложено 8,2 миллиарда рублей, на 2020 и 2021 годы запланировано 7,7 и 7,8 миллиарда соответственно. Из федерального же бюджета Нижегородская область получит 59,4 миллиарда рублей.

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