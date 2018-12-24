2018-12-24T17:33:05+03:00
Общество

Благотворительный танцевально-музыкальный спектакль на льду «Новогодняя феерия» состоялся в Кстове

ЛУКОЙЛ поддержал проект Федерации фигурного катания на коньках
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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При грантовой поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» 23 декабря 2018 года на базе ледовой арены ФОК «Волжский берег» для воспитанников приютов, детей из многодетных семей и учащихся средних школ города Кстово и Кстовского района состоялся единственный в Нижегородской области благотворительный танцевально-музыкальный спектакль на льду «Новогодняя феерия». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Постановка подготовлена профессиональными спортсменами, воспитанниками отделения фигурного катания на коньках детской спортивной школы города Кстово, при содействии и непосредственном участии высококвалифицированных специалистов тренерского штаба, а также сотрудников ФОК «Волжский берег».

В основу ледовой постановки лег известный сюжет популярной сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». Вместе со зрителями Алиса и ее лучший друг Шляпник спасли Новый год в Стране чудес и никаким коварным и хитрым злодеям не удалось испортить праздник.

Атмосфера сказочного леса, яркие костюмы и, конечно же, фантастический сюжет создали всем гостям праздничное настроение, а необычная интерпретация научила юных зрителей простым человеческим истинам. Добрая и поистине волшебная сказка «Новогодняя феерия», организованная Общественной организацией «Федерация фигурного катания на коньках города Кстово», стала незабываемым подарком для юных гостей.

Проект, победитель Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», направлен на популяризацию фигурного катания среди жителей города Кстова и района, развитие познавательной активности, коммуникативных способностей у подрастающего поколения, воспитание эстетического восприятия и художественного вкуса у детей, а также привлечение внимания широкой общественности, в особенности подрастающего поколения, к спортивно-эстетической жизни Кстова.

Грантовые средства Компании были направлены на костюмы, декорации и сладкие подарки для воспитанников приютов, детей из многодетных семей, участников танцевально-музыкального спектакля.

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