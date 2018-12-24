Более 700 нижегородцев посетили фестиваль абхазской культуры в Арзамасе

СЕГОДНЯ 16:56 2018-12-24T16:56:22+03:00

На мероприятии присутствовали представители Абхазии, принимавшие участие в российских телевизионных шоу «Голос» и «Ты супер!»

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Более 700 жителей Нижегородской области посетили фестиваль абхазской культуры «Анакопия», который прошел в Арзамасе. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на департамент внешних связей, мероприятие проходило в Доме культуры приборостроительного завода имени Пландина.

- Фестиваль призван укрепить дружеские связи между народами России и Абхазии, - сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

На мероприятии присутствовали представители Абхазии, принимавшие участие в российских телевизионных шоу «Голос» и «Ты супер!».

Организатором фестиваля выступил Совет директоров группы компаний «Инвест-Авиа» при поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

В рамках фестиваля в Арзамасе открылась выставка фотографий. Также гости поучаствовали в мастер-классе по народному танцу Нового Афона и дегустации мандаринов.