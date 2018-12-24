2018-12-24T16:45:06+03:00
Общество

Анатолий Лесун: «Запуск электрички от Нижнего Новгорода до Кстова - это коммерчески непривлекательный проект»

Стоимость проекта предстоит рассчитать весной 2019 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Горьковская железная дорога обсуждала с облправительством возможность запуска электрички от Нижнего Новгорода до Кстова. Об этом начальник ГЖД - филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун сообщил на пресс-конференции 24 декабря.

В итоге стороны пришли к выводу, что необходимость в таком маршруте есть. Только для реализации проекта надо проложить 2,5 км пути, подвести его к городу Кстово, сделать там транспортно-пересадочный узел и многое другое.

- По подсчетам наших специалистов проект будет пользоваться большим успехов у нижегородцев. Но он коммерчески непривлекателен. Вопрос только в этом, - признался Лесун.

При этом начальник ГЖД добавил, что будущей весной структура займется предпроектным обоснованием, чтобы точно знать, в какую сумму обойдется проект по запуску такой электрички.

- Думаю, со временем проект будет реализован, - добавил эксперт.

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