Анатолий Лесун: «Запуск электрички от Нижнего Новгорода до Кстова - это коммерчески непривлекательный проект»

СЕГОДНЯ 16:45 2018-12-24T16:45:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Горьковская железная дорога обсуждала с облправительством возможность запуска электрички от Нижнего Новгорода до Кстова. Об этом начальник ГЖД - филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун сообщил на пресс-конференции 24 декабря.

В итоге стороны пришли к выводу, что необходимость в таком маршруте есть. Только для реализации проекта надо проложить 2,5 км пути, подвести его к городу Кстово, сделать там транспортно-пересадочный узел и многое другое.

- По подсчетам наших специалистов проект будет пользоваться большим успехов у нижегородцев. Но он коммерчески непривлекателен. Вопрос только в этом, - признался Лесун.

При этом начальник ГЖД добавил, что будущей весной структура займется предпроектным обоснованием, чтобы точно знать, в какую сумму обойдется проект по запуску такой электрички.

- Думаю, со временем проект будет реализован, - добавил эксперт.