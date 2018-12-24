Центр по подготовке специалистов для работы на ВСМ создадут в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-24T16:34:56+03:00

Приступить к реализации проекта планируется в 2020 году

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Учебный центр по подготовке специалистов для работы на высокоскоростной магистрали появится в Нижнем Новгороде. Об этом начальник ГЖД - филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун сообщил на пресс-конференции 24 декабря.

- В 2017 году мы защитили этот проект на бюджетном комитете, а в этом году занимаемся его проектированием, - уточнил Лесун. - Учебный центр расположится на Сортировке. Мы перепрофилируем оздоровительный комплекс при локомотивном депо.

Стоимость проектных работ оценивается в сумму порядка 100 миллионов рублей. Однако, как отметил начальник ГЖД, сметная стоимость будет около 1,3 миллиарда рублей. В новом центре будут трудиться примерно 60 преподавателей.

- Это будет самый современный образовательный центр, - заверил Лесун.

Эксперт пояснил, что ВСМ - это совсем другие скорости.

- У нас нет практики обслуживания инфраструктуры при скоростях до 400 км. Поэтому здесь необходима специальная подготовка. Мы планируем в 2019 году сдать проект на госэкспертизу, а в 2020 году начать его реализацию , - сказал начальник ГЖД.