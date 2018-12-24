Пропавшая в Нижнем Новгороде 58-летняя Людмила Тиханова найдена мертвой

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-24T16:33:22+03:00

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В воскресенье, 23 декабря 2018 года, поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что в Нижнем Новгороде пропала 58-летняя Людмила Тиханова. Женщина ушла из дома 16 декабря.

Она собиралась поехать в собор Александра Невского. С тех пор ее никто не видел.

Днем 24 декабря стало известно, что нижегородку нашли мертвой.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Людмилы.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Поиски на протяжении трех месяцев не приносили никаких результатов. Однако недавно они сдвинулись с мертвой точки. Волонтеры нашли свидетеля, который в нужное время проезжал мимо "Борока". Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.