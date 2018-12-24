Детский сад в Ближнем Борисове откроется 25 декабря

СЕГОДНЯ 16:12 2018-12-24T16:12:44+03:00

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Во вторник, 25 декабря 2018 года, в селе Ближнее Борисово в Кстовском районе Нижегородской области состоится открытие детского сада.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие начнется в девять часов утра. В церемонии примет участие заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

В новом детском саду будет 75 мест. Он был включен в подпрограмму «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации Нижегородской области на период до 2023 года».

Напомним, 27 ноября стало известно, что детсад в ЖК "Зенит" получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Здание начали строить в апреле 2016 года. На работы были потрачены более 150 миллионов рублей. Воспитанников там начали принимать с 10 декабря.Каждая группа снабжена отдельным помещением – это игровая, спальня, буфетная. Есть отдельный музыкальный, спортивный залы и кабинет для индивидуальных занятий. Здание рассчитано на 110 человек.