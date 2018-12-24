Замгубернатора поручил руководству «Торпедо» регулярно проводить встречи с родителями воспитанников СДЮШОР

СЕГОДНЯ 15:36 2018-12-24T15:36:01+03:00

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В субботу, 22 декабря 2018 года, заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов встретился с родителями воспитанников СДЮШОР «Торпедо». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие прошло во дворце спорта имени Коноваленко.

На нем присутствовали также заместитель генерального директора ХК «Торпедо» Сергей Малютин, директор по селекции клуба Владислав Клочков, а также депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член правления «Торпедо» Владимир Солдатенков.

В начале Югов еще раз опроверг слухи о закрытии школы.

- Мне было важно услышать из первых уст все проблемы, которые волнуют родителей воспитанников школы. Не через СМИ, не через бюрократическую переписку, а именно в формате открытого диалога, - заявил замгубернатора.

Обсуждались дефицит льда, неудобное расписание, закупка инвентаря и формы для воспитанников.

Югов также осмотрел помещения, где тренируются дети.