2018-12-24T15:03:26+03:00
Общество

Венские вафли появятся в нижегородских школах в начале 2019 года

Рецепт их приготовления создают специалисты ЕЦМЗ
Валерия ГРОМОВА
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Венские вафли появятся в буфетах школ Нижнего Новгорода в начале наступающего года. Сейчас рецепт их приготовления создают специалисты МП «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), сообщает пресс-служба городской администрации.

- Мы работаем над увеличением и расширением ассортимента нашей выпечки, как кондитерских, так и хлебобулочных изделий. В данный момент мы работаем над запуском венских вафель: закупили одну вафельницу для того, чтобы отработать полностью правильную рецептуру, - пояснила заведующая производством МП «ЕЦМЗ» Елена Левченко.

По ее словам, в скором времени будут закуплено еще оборудование, и тогда можно будет полностью обеспечить школы вафлями.

- Я думаю, что в ближайшее время, наверное, в конце января – феврале мы запустим все-таки наши венские вафли и на полдник, и в ассортимент по буфету, - добавила Левченко.

На сегодняшний день пекарня в среднем обеспечивает выпечкой около 40 школ. Учащиеся отдают предпочтение сосискам в тесте и пицце.

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