Нижегородец, жестоко убивший свою подругу кирпичом, предстал перед судом

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-24T14:42:41+03:00

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима

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В Кстове суд вынес приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, он обвинялся по статье «Убийство».

Он совершил преступление 18 августа 2017 года, когда отдыхал со своей подругой на берегу Волги. Между ними произошла бытовая ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил девушку кирпичом по голове, а потом задушил.

От полученных телесных повреждений 27-летняя нижегородка скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, мужчина попытался сжечь тело погибшей, а затем закопал его в песке, после чего скрылся.

Тело было найдено на следующий день. Мужчину задержали.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.