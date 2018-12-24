2018-12-24T14:08:40+03:00
Спорт

«Торпедо» на выезде сыграет с ХК «Сочи» 24 декабря

Начало встречи – в 19:30 по московскому времени
Юлия ИСАЕВА
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В понедельник, 24 декабря 2018 года, «Торпедо» из Нижнего Новгорода сыграет с ХК «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Матч пройдет на льду противника в Сочи.

Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Предыдущий матч автозаводцы играли с екатеринбургским «Автомобилистом». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу хоккеистов из Екатеринбурга.

Сейчас нижегородский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Напомним, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.

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