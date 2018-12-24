2018-12-24T13:26:26+03:00
Происшествия

Иномарка насмерть сбила 56-летнего мужчину в Городецком районе

Трагедия произошла на 12 километре автодороги Городец – Зиняки – Кантаурово
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 22 декабря 2018 года, в Городецком районе под колесами иномарки погиб мужчина. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась в 7:30.

Водитель автомобиля марки «Киа» сбил 56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости «зебры». Трагедия произошла на 12 километре автодороги Городец – Зиняки – Кантаурово.

От полученных ранений мужчина погиб на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в тот же день в Навашине автобус вылетел в кювет и перевернулся. Водитель не справился с управлением. В результате пострадали шесть пассажиров.

Самые серьезные ранения – гематому височной области и ушибы –получила женщина 1959 года рождения. Ее госпитализировали с места происшествия. Остальные пять человек – трое мужчин и две женщины – были осмотрены врачами и отпущены. У них зафиксированы раны, гематомы и ушибы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детский сад в Ближнем Борисове откроется 25 декабря
Замгубернатора поручил руководству «Торпедо» регулярно проводить встречи с родителями воспитанников СДЮШОР
Венские вафли появятся в нижегородских школах в начале 2019 года
Нижегородец, жестоко убивший свою подругу кирпичом, предстал перед судом
«Торпедо» на выезде сыграет с ХК «Сочи» 24 декабря
В Нижнем Новгороде заработала первая бережливая котельная
Прокуратура выявила нарушения в работе четырех школ в Лукояновском районе
Минпромторг одобрил специнвестконтракт о строительстве на Бору завода по производству медицинских изделий
В Нижнем Новгороде пропала 58-летняя Людмила Тиханова
Тело 33-летнего мужчины обнаружено в сгоревшем доме под Шахуньей
Нижегородская прокуратура опротестовала приказ минздрава
Выставка "Графическая легкость бытия" открылась в ротонде "Рекорда"
БК "Нижний Новгород" вырвал победу у "Пармы" во втором овертайме
"Училку" из Нижнего Новгорода покажут в телевизионном шоу "Звезды сошлись"
Две бани, два жилых дома и два автомобиля сгорели в Нижегородской области 23 декабря
Предприятия пищевой отрасли Нижегородской области произвели продукцию на сумму 98,7 млрд рублей
Жительница Приокского района устроила в своей квартире наркопритон
Сирены экстренного оповещения будут работать в Нижнем Новгороде 24 и 25 декабря
Нижегородские фермеры увеличили надои молока
БК «Нижний Новгород» сразится с «Пармой» 23 декабря
Новое жилье в Нижегородской области стали вводить чаще
Нижегородская область присоединилась к флешмобу «МЧС дарит музыку!»
Школа деловой журналистики стартовала в Нижегородской области
Центр культуры "Рекорд" приглашает на новогодний мюзикл