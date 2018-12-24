Иномарка насмерть сбила 56-летнего мужчину в Городецком районе

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-24T13:26:26+03:00

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В минувшую субботу, 22 декабря 2018 года, в Городецком районе под колесами иномарки погиб мужчина. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась в 7:30.

Водитель автомобиля марки «Киа» сбил 56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости «зебры». Трагедия произошла на 12 километре автодороги Городец – Зиняки – Кантаурово.

От полученных ранений мужчина погиб на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в тот же день в Навашине автобус вылетел в кювет и перевернулся. Водитель не справился с управлением. В результате пострадали шесть пассажиров.

Самые серьезные ранения – гематому височной области и ушибы –получила женщина 1959 года рождения. Ее госпитализировали с места происшествия. Остальные пять человек – трое мужчин и две женщины – были осмотрены врачами и отпущены. У них зафиксированы раны, гематомы и ушибы.