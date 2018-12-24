2018-12-24T13:22:36+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде заработала первая бережливая котельная

Она находится на улице Углова
Юлия ИСАЕВА
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АО «Теплоэнерго» представило первую в Нижнем Новгороде бережливую котельную. Как сообщает пресс-служба компании, ее работа основана на принципах непрерывных улучшений текущей деятельности.

Речь идет о котельной на улице Углова рядом с домом №7. Она снабжает теплом более 70 многоквартирных домов и шесть школ и детсадов.

В рамках запуска на котельной зонировали рабочее пространство, разместили визуальные плакаты, а также провели косметический ремонт, окрасили оборудование, трубопроводы, площадки и лестницы. Помимо этого был переработаны схемы, графики и инструкции.

- Котельная на Углова, 7 – удачный проект. У нас 124 котельных и 138 центральных тепловых пунктов. Мы планируем распространить опыт пилотной бережливой котельной на остальные объекты компании, - сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Напомним, утром 5 декабря Теплоэнерго лишило жителей центра Нижнего Новгорода горячей воды и отопления. В результате с холодными батареями и без горячей воды остались жители 47 домов. Сварочные работы на магистральном обратном трубопроводе теплоносителя удалось полностью завершить уже к вечеру того же дня.

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