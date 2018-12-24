Прокуратура выявила нарушения в работе четырех школ в Лукояновском районе

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-24T12:02:29+03:00

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Прокуратура Лукояновского района Нижегородской области выявила нарушения законов, связанных с охраной жизни и здоровья несовершеннолетних. Директора четырех школ привлечены к дисциплинарной ответственности.

По словам сотрудников прокуратуры Нижегородской области, в этих учебных заведениях не соблюдаются требования законодательства о создании безопасных условиях обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с соответствующими нормами.

Таким образом, там используют питьевую воду, которая не соответствует требованиям санитарным правилам, а также нарушаются сроки хранения продуктов и не соблюдаются требования к дезинфекции.

В классах повреждены красочные и штукатурные покрытия, не меняются лампы на потолках, а это негативно сказывается на зрении.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором в адрес отдела образования внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - подытожили в прокуратуре.