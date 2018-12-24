2018-12-24T11:13:09+03:00
Общество

Минпромторг одобрил специнвестконтракт о строительстве на Бору завода по производству медицинских изделий

Валерия ГРОМОВА
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Специальный инвестиционный контракт о строительстве завода по производству безопасных одноразовых шприцев третьего поколения и одноразовой продукции для забора, хранения и переливания крови одобрен Минпротроглм Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее заявление было сделано губернатором Глебом Никитиным.

Соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время.

По словам Глеба Никитина, завод будет находиться на Бору в районе поселка Неклюдово и начнет работу в 2020 году.

- Важно, что крупные предприятия открываются не только в Нижнем Новгороде, но и в районах области. Это позволит создать более благоприятные социально-экономические условия на всей территории региона. Мы заинтересованы в появлении современных производств, где будут высокотехнологичные рабочие места с достойной заработной платой для нижегородцев, - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что Блаханинском районе построят промышленный комплекс по производству ориентированно-стружечной плиты. Проект будут реализовывать ЗАО «Реал Инвест» и китайская государственная корпорация.

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